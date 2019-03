Jackson-beschuldigers willen nieuw proces

Zowel Robson als Safechuck spande al eens los van elkaar een zaak aan. Robson deed dat in 2013, Safechuck een jaar later. Beide zaken werden echter afgewezen, mede vanwege eerdere getuigenissen en het feit dat Jackson inmiddels al was overleden. Of een nieuwe zaak wel kans van slagen heeft, is dan ook nog maar de vraag.

Finaldi hoopt dat het proces nog deze zomer of anders aan het begin van de herfst van start kan gaan. Of Robson en Safechuck geld eisen, is niet duidelijk.