Jacob legde de eerste dag al een hand op Carla’s been: ‘Zullen we meteen even voelen?’

Jacob uit B&B Vol Liefde heeft toch de liefde gevonden

21 september Met ‘zijn’ vrouwen had Jacob uit B&B Vol liefde totaal geen klik - en zij niet met hem - maar nu is er toch een vrouw die hem een warm gevoel geeft. Een kijker viel wel voor de charmes van de 60-jarige bed and breakfast-houder in de Portugese Algarve en mailde hem. De vonk is overgeslagen.