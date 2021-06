Jada Borsato: ‘Ik heb nooit écht gevoeld dat mijn ouders gescheiden waren’

Jada Borsato (18) heeft het afgelopen jaar nooit het gevoel gehad dat haar ouders Marco en Leontine écht uit elkaar waren. De twee bleven ondanks de breuk en Marco’s overspel volgens hun jongste kind erg close, waardoor zij veel beter met de zware tijd kon omgaan. Desalniettemin is het een pak van haar hart dat haar ouders nu weer bij elkaar zijn. ,,Dat is natuurlijk ieder kind z’n droom.’’

Net als Marco de afgelopen maanden vaak deed, benadrukt zijn dochter tegenover Shownieuws dat het stel de ‘vorm’ heeft losgelaten. Ze wonen bijvoorbeeld nog altijd apart.

,,Ze doen het lekker rustig aan, ze doen hun eigen ding, nog steeds’’, aldus Jada. ,,Daar ben ik trots op, ze lopen niet te hard van stapel. Ze doen lekker hun eigen dingetje, maar het is toch heel leuk dat ze het samen weer heel gezellig hebben. Daar ben je als kind ook echt uiteraard heel erg blij mee.’’

Leontine, die tijdens het interview naast haar dochter stond, blijkt zich ervan bewust dat Marco’s uitspraken over het ‘loslaten van de vorm’ voer waren voor grappen. Het klinkt immers tamelijk vaag. Maar het klopt precies, vertelt ze nu zelf ook. ,,Liefde kan in allerlei vormen zijn en zoals we hem nu ervaren en nu hebben... We doen het rustig aan, blijven allebei lekker op ons eigen plekje wonen. Maar we hebben het nu heel fijn en gezellig samen en daar genieten we heel erg van.’’

Niet bekend worden

Marco liet zich onlangs tijdens een interview ontvallen dat de twee weer ‘verkering’ hebben, maar dat had van Leontine nooit bekend hoeven te worden.

,,Ik denk dat Marco er niet onderuit kwam om erover te praten, omdat hij nu eenmaal weer aan het werk is’’, zegt ze. ,,Maar voor mij hoeft het niet bekend te worden, ik vind dat wij juist heel dichtbij onszelf moeten blijven. Dat we gezien worden met zijn tweeën, dat is nou eenmaal zo. Daar kan iedereen zijn eigen verhaal van maken. Maar dat we van elkaar houden, hebben we nooit onder stoelen of banken gestoken, dat is ook nooit weggeweest.’’



Dat heeft dochter Jada inderdaad gemerkt. ,,Ik heb nooit écht het gevoel gehad van: dit zijn gescheiden ouders. Dat heb ik nooit bij jullie gehad. Jullie waren zo close nog steeds, op een gezonde manier. Dat was heel fijn, ook voor ons als kinderen. Het is een hele moeilijke tijd, maar dat maakt het echt een stuk makkelijker.’’

Gevraagd naar het precieze moment waarop Leontine besloot er weer voor te gaan met Marco, neemt Jada het woord. ,,Ik denk dat het heel erg vanzelf is gegaan. Heel geleidelijk. Wat ze hebben gedaan, als ik voor jou even mag spreken, is naar hun gevoel en hun hart luisteren. En hun gevoel was goed, bij elkaar zijn voelt goed. Dan kun je dat op een rustige manier doen.’’

Dat Marco’s kinderen ondanks zijn herhaaldelijke overspel nog steeds een goede band met hem hebben, bleek de afgelopen tijd al vaker. Kort na zijn interview met Linda de Mol vormde de familie bijvoorbeeld één front op sociale media en noemde zoon Luca de zanger nog ‘voor altijd mijn grote voorbeeld’.

