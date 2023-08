Jaimie gaat voor grijze coupe, Suzan en Freek zijn een ANWB-stelletje

Oranje Franje Máxima haalde een jumpsuit van Max Mara uit de kast en gaf daarmee knipoog naar pitspak

Het nieuwe Oranjeseizoen is weer begonnen. En hoe! Máxima introduceerde deze week een malle kikkertas, Mette-Marit liep rond met een toekan en Alexia liet op haar beurt zien dat ze wel raad weet met budgetmode. Als het spektakel in dit tempo doorgaat, gaan we wervelende modeweken tegemoet.