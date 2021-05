Jaimie keert terug op Instagram en Davina poseert sexy in herenhemd

Jandino Asporaat is ondanks de roem heel normaal gebleven. Maar zijn eigen bagagewagen voortduwen gaat zelfs hem te ver.

Dat softe gedoe tegenwoordig, hadden we maar meer moeders als Merel

Met het songfestival achter de rug laat Davina Michelle niet alleen een last, maar ook haar blouse van haar schouders vallen.

Ewout Genemans mag dan de stoerste dingen meemaken bij tv-opnames, hij is niet iemand die daarmee pocht op Instagram.

André Hazes was wel aanwezig bij de lancering van de bubble tea -winkel van zijn moeder in Amstelveen, maar zelf zet hij zijn mond het liefst aan iets anders.

Fotograaf William Rutten heeft elke denkbare celebrity al voor zijn lens gehad, maar van sommige sterren is zelfs hij onder de indruk.

Gijs Staverman is ondanks zijn radiosucces nooit overdreven riant gaan wonen.

Sonja Bakker deelt in haar nieuwe boek handige tips om gezond de zomer in te gaan, vermoedelijk onder meer door je muntthee uit interessant gevormde glazen te nippen.

Douwe Bob wil niet zeggen dat hij gespannen is voor de lancering van zijn nieuwe album, maar zijn haar is er wit van uitgeslagen.

Jaimie Vaes heeft voor het eerst van zich laten horen op Instagram sinds ze alle foto’s van haar verloofde Lil’ Kleine verwijderde na het vermeende geweldsincident op Ibiza. Gisteravond deelde ze dit kunstwerk in haar Stories, waarvan de betekenis onduidelijk is. Het bericht is inmiddels verdwenen.