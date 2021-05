Jaimie keert terug op Instagram en trotse Sylvie straalt naast jarige zoon

Katie Stevens is Jane in The Bold Type: 'Ik zat net als haar bij een borstkan­ker­spe­ci­a­list'

10:56 Een hechte vriendschap tussen drie knappe, jonge vrouwen, die is ontstaan op de redactie van een New Yorks vrouwenblad. Het bleek het perfecte ingrediënt voor een hippe cocktail, genaamd The Bold Type. De reeks zal actrice Katie Stevens nooit meer loslaten. ,,Ik ben in de armen van mijn producer gestort.’’