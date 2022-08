Jaimie Vaes maakt podcast over huiselijk geweld en bespreekt acties Lil Kleine

In de eerste aflevering van de podcast Hartzeer , die morgen verschijnt via Podimo en Lindameiden.nl, is Vaes de hoofdgast en vertelt ze over wat zij zelf heeft meegemaakt met haar ex Lil Kleine. De serie bestaat uit vijf afleveringen.

In februari lekten beelden uit waarop te zien is hoe Lil Kleine het hoofd van Vaes tussen een autodeur klemt. Ze deed later aangifte van mishandeling en verbrak de relatie met de rapper, met wie ze ook een zoontje heeft. Inmiddels gaat het steeds beter met Vaes. “Ik ben er nog lang niet, maar langzaam heelt de tijd alle wonden. This too shall pass. Al met al gaat het elke dag beter”, vertelt ze in LINDA.meiden.