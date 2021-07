Jaïr kijkt ogen uit bij de rijksten ter aarde: ‘Een jacht van 275 miljoen, waar gaaaaat dit over?!’

Interview Tv maken is een wedstrijd­je voor Jaïr Ferwerda: ‘Ik wil er gewoon het beste uit halen’

13 maart Met nog maar een paar dagen te gaan tot de verkiezingen, is politiek verslaggever Jaïr Ferwerda in topvorm. Hij interviewt de lijsttrekkers met humor en een zekere drammerigheid, die hem ook privé niet vreemd is.