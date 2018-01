Jamai: talentenjacht Idols komt niet terug op tv

Dat vertelde jurylid Jamai Loman vanmorgen op Radio 10 in de ochtendshow van Lex Gaarthuis. ,,Het was natuurlijk niet het succes wat men had gehoopt", aldus Loman die vijftien jaar geleden de eerste Idols won. ,,Dit jaar gaat het sowieso niet meer gebeuren, anders had ik het wel geweten. Ik vind het niet jammer. Ik vind dat heel erg goed juist. Met succesvolle programma's moet je heel even wachten, gooi er een seizoen tussen of kom helemaal niet terug, dat kan ook."