James Bond-acteur Sean Connery (90) overleden

De Schotse acteur vergaarde wereldwijde bekendheid door zijn vertolking van James Bond. Hij was de eerste die de spion vertolkte op het witte doek en was verantwoordelijk voor zeven films. Wanneer Connery is overleden en waaraan, is nog niet bekend.

Connery speelde naast zeven Bond-films ook in Indiana Jones films and the Last Crusade, The Hunt for Red October en The Rock. Gedurende zijn acteercarrière werd hij meermaals beloond met awards, waaronder een Oscar, twee Bafta awards en drie Golden Globes. De meest eervolle onderscheiding kwam in 2000, toen hij werd geridderd door Queen Elizabeth.