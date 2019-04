James Bond-baas Ralph Fiennes is plots een balletleraar

update Famke Louise nagelt biergooi­ster aan de schandpaal

9:40 Zangeres Famke Louise (20) heeft gisteravond op Instagram een filmpje gezet waarin te zien is hoe een jonge vrouw tijdens haar optreden een glazen fles Desperado - een biertje met tequilasmaak - naar haar hoofd probeert te gooien. Op de beelden, afgelopen zaterdagavond gemaakt tijdens festival Urban Rebels in Eindhoven, is de concertbezoekster goed te zien. En die is daar helemaal niet blij mee.