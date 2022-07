James Cameron geeft mogelijk regie latere Avatar-films uit handen

James Cameron weet niet zeker of hij alle Avatar -films die in de toekomst nog uit moeten komen, ook echt zelf gaat regisseren. Dat stelt de regisseur en bedenker van de sciencefiction-reeks in een interview met het tijdschrift Empire.

De 67-jarige Canadees erkent dat het maken van de Avatar-films een tijdrovend proces is. ,,Ik heb ook wat andere leuke dingen lopen waar ik aan werk”, zegt Cameron. ,,Ik denk dat ik op den duur - ik weet niet of dat na film drie of vier zal zijn - het stokje over ga geven aan een regisseur die ik vertrouw zodat ik andere dingen kan doen waar ik geïnteresseerd in ben. Of misschien ook niet, ik weet het niet.”

De eerste Avatar-film kwam uit in 2009. Daarna bleef het lange tijd stil, maar in december van dit jaar gaat het langverwachte vervolg Avatar: The Way of Water in première. Cameron had direct na de tweede film ook al deel drie opgenomen, waardoor deze al vrij snel in 2024 op het vervolg uit kan komen. Deel vier en vijf worden naar verwachting ook ‘back to back’ opgenomen, maar wat Camerons rol daarin zal zijn is nog even afwachten.

De regisseur kijkt er in ieder geval wel naar uit om de films hoe dan ook te maken. ,,Alles wat ik wil vertellen over familie, duurzaamheid, het klimaat en de natuur, thema’s die voor mij in het echte leven en mijn filmleven belangrijk zijn, kan ik kwijt op het witte doek”, aldus Cameron. ,,Ik werd gaandeweg ook steeds enthousiaster. Film vier is een knaller. Ik hoop echt dat ik die kan maken, maar het hangt wel af van de markt. Drie is al af, die komt hoe dan ook uit. Maar ik hoop echt dat we vier en vijf ook kunnen maken, want het is uiteindelijk toch een groot verhaal.”

