James Corden vreesde talkshow kwijt te raken: ‘Ik liet ons geen meubels kopen’

James nam in 2015 het stokje over van Craig Ferguson en verhuisde speciaal voor de talkshow naar de Verenigde Staten. ,,Toen we hier naartoe verhuisden, mijn vrouw en ik en onze - toen nog - twee kinderen, liet ik ons geen meubels kopen’’, blikte de presentator terug in de talkshow van Drew Barrymore.



,,We huurden al onze meubels omdat ik tegen mijn vrouw Julia zei: ik ga ontslagen worden, dit gaat niet werken. En zodra ik ontslagen ben moeten we terug naar Londen, dus we willen niet met een bank opgezadeld zitten.’’



Dat gevoel bleef hij nog twee jaar houden. ,,Tot mijn vrouw uiteindelijk zei: kunnen we alsjeblieft meubels kopen? Toen zei ik: oké, ik denk dat het veilig is om meubels te kopen. Zo heeft mijn hele volwassen leven eruit gezien. Ik dacht altijd dat ik op een moment ontslagen zou worden.’’