James Franco geeft toe na aantijgingen seksueel misbruik: ‘Ik had seks met mijn studentes’

James Franco verbreekt na vier jaar de stilte over aantijgingen wegens seksueel misbruik aan zijn adres. De 43-jarige acteur werd door vijf vrouwen beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag, waarvan er vier student van hem waren bij zijn acteerschool. In een gesprek met The Jess Cagle Podcast reageert Franco voor het eerst en bekent hij ondermeer seksverslaafd te zijn geweest.

Waar Franco in 2018 nog ontkende iets verkeerds gedaan te hebben, gaf hij nu toe dat dat niet oké was. ,,Ik dacht dat het beter was om stil te blijven, want het leek me niet handig om er verder op in te gaan. Er waren mensen boos op me en daar moest ik naar luisteren. Mensen hebben vaak de neiging om daar meteen iets aan te willen doen, maar je moet verder kijken dan dat en eraan werken. En dat heb ik gedaan, ik heb in een kliniek gezeten om af te kicken van verschillende verslavingen.”

De acteur kampte met een seksverslaving nadat hij op jonge leeftijd al was afgekickt van alcohol. ,,Het is een sterke drug. Ik heb het 20 jaar gehad en omdat ik niet meer dronk en ook naar meetings van de Anonieme Alcoholisten ging, dacht ik in mijn hoofd dat ik een spiritueel leven leidde. Maar bij iedereen met wie ik iets heb gehad ben ik vreemd gegaan. Ik kon gewoon niet trouw blijven omdat ik verblind was door de dynamiek van macht en geen oog had voor andermans gevoel.”

Acteerschool

In 2014 opende Franco zijn acteerschool Playhouse West Studio 4, waar de acteur zich misdragen zou hebben ten opzichte van een aantal studenten. ,,Ik heb inderdaad seks gehad met een aantal studenten en dat was verkeerd. Maar dat was absoluut niet de reden waarom ik de school had opgezet en bovendien had ik niks te maken met het selectieproces. En ook al was er sprake van wederzijdse instemming dan had ik nog geen seks met een student mogen hebben.”

Franco sloot de school in 2017, waarna een jaar later meerdere vrouwelijke studenten zich uitspraken over het seksueel ontoelaatbare gedrag van de acteur. Twee van hen dienden een aanklacht tegen hem in, die de acteur afgelopen juni tegen een flinke schadevergoeding schikte. Daarna trokken de vrouwen hun aanklacht in.

