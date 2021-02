James Franco schikt in misbruikzaak

VIDEO Micky Hoogendijk emotioneel bij Jinek: ‘Denk al 26 jaar na over dader aanslag’

19 februari Fotografe en kunstenares Micky Hoogendijk heeft gisteravond bij RTL4-talkshow Jinek openhartig gesproken over de pijn die zij nog dagelijks voelt na de aanslag op haar leven in 1994. ‘Mijn vrienden weten: als er een hele harde knal is of onweer, dan heb ik even een extra knuffel nodig.’