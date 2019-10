Jan de Hoop windt zich op om ontslag Hart van Nederland-presentatrices

Michael Jackson best verdienen­de overleden artiest

17:05 De erven van Michael Jackson konden het afgelopen jaar 60 miljoen dollar (bijna 54 miljoen euro) bijschrijven. De King of Pop was daarmee de best verdienende overleden artiest, zo blijkt uit onderzoek van het blad Forbes. Jackson wordt gevolgd door Elvis, die in 1977 overleed aan een hartaanval, maar nog altijd 39 miljoen dollar per jaar in het laatje brengt.