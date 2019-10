Jan de Hoop wordt quizmaster: Het kan eindelijk

De Hoop verlaat voor even zijn desk in de nieuwsstudio en trekt het land in om te onderzoeken hoe het is gesteld met de algemene kennis van jongeren. Vervolgens gaan drie koppels in een studio de confrontatie met elkaar aan. Niemand gaat met lege handen naar huis, elke inzet wordt beloond. Want? ,,Ik houd hoop! Dus misschien win je wel die botoxbehandeling. Of anders een gesigneerde foto van mij’’, lacht de nieuwslezer die benadrukt dat er vooral ook moet worden gelachen. ,,Ook als iemand denkt dat Brexit een soort meergranenontbijt is. Is echt gezegd! En nee, we lachen niemand uit. Het is ook geen rariteitenkabinet. Wij houden mensen liefdevol een spiegel voor.’’