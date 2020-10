Jan des Bouvrie (78) overleden na ziekbed

Interieurontwerper Jan des Bouvrie is vanmorgen op 78-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Naarden. Hij stierf in de armen van zijn vrouw Monique en in het bijzijn van hun kinderen, meldt de NOS.

Des Bouvrie was al geruime tijd ziek. Hij leed onder meer aan prostaatkanker.

Jan des Bouvrie werd in 1942 geboren in Naarden, waar hij in de jaren 90 interieur-designcentrum en restaurant Het Arsenaal vestigde, in een monumentaal militair pand uit de 17de eeuw. Hij groeide op als enig kind van ouders die een meubelzaak hadden in Bussum. Na een opleiding aan de Rietveld Academie begon hij voor zichzelf als meubelmaker.

De interieurontwerper werd bekend met strakke, symmetrische ontwerpen, met wit als overheersende kleur. Daarmee had hij in een tijd van groeiende welvaart invloed op de smaak van gewone Nederlanders, die daardoor meer aan hun interieur gingen uitgeven en ook vaker van inrichting wisselden.

BN’ers

Voordat de gewone Nederlander viel voor zijn ontwerpen, gingen de BN’ers om. Des Bouvrie was apetrots op die erkenning, zo vertelde hij in een interview met deze site in 2016: ,,Mies Bouwman, Joop van den Ende en Monique van de Ven hebben allemaal een kubusbank aangeschaft. Monique verhuisde de bank zelfs per zeecontainer mee naar Amerika, toen ze met Jan de Bont naar Hollywood vertrok. En er staat nog steeds een exemplaar in haar woonkamer. Ik vind dat mooi. Net zoals de wetenschap dat bij onze huidige koning een van mijn keukens is geplaatst.’’



Vanwege zijn uitgebreide en uiteenlopende repertoire (van sobere banken en gestroomlijnde chaises longues via ingewikkelde vazen en opzichtige vloerkleden tot enorme kookeilanden) verwijst Des Bouvrie het liefst naar zichzelf als totaalarchitect. Zijn criticasters gebruikten soms minder vleiende benamingen: ze noemen hem de koopjeskoning of meubelschnabbelaar. Des Bouvrie zei daarover: ,,Ik ben naast ontwerper ook ondernemer. En ik vond gewoon dat ik het moest doen. Zeker omdat ik met betreffende ontwerpen kwaliteit kon leveren. Ik wil altijd alles mooi maken, maar het moet tegelijkertijd functioneel en betaalbaar zijn. Daar is niks mis mee.”

‘Hallo. Daar zíjn we weer.’

Des Bouvrie was ook een vaak geïnterviewde gast in het society-tv-programma Glamourland van Gert-Jan Dröge. De presentator schuimde talloze feestjes met BN’ers af en kwam Des Bouvrie daar doorgaans tegen. Het maakte de zin ‘Hallo. Daar zíjn we weer!’ bekend bij een hele generatie.



De interieurontwerper maakte in 2016 de voorpagina van deze krant.

Volledig scherm - © AD