Jan des Bouvrie naar laatste rustplaats gebracht: ‘Alleen maar witte bloemen’

Soldaat van Oranje nog in afwachting van ontheffing

6 oktober De makers van de musical Soldaat van Oranje zitten nog in onzekerheid of ze weer kunnen opstarten na de verscherpte coronamaatregelen van vorige week. De veiligheidsregio Hollands Midden heeft nog geen ontheffing voor de TheaterHangaar in Katwijk gegeven, zo laat een woordvoerder van de musical weten.