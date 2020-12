Jan Dulles over verlies dochter: ‘De tranen zijn nog lang niet op’

Vader ziet pasgeboren dochtertje voor het eerst in emotionele kerstshow All You Need is Love

22:38 Robert ten Brink heeft de grootste kerstwens van Anuschka uit laten komen in zijn All You Need Is Love kerstspecial die vanavond te zien was. De kleine spruit van Anuschka kwam met een keizersnede ter wereld, maar ondanks tal van pogingen om de vader van het meisje op tijd naar Nederland te halen kon Gabriel er niet bij zijn. Inmiddels had Anuschka een hereniging voor de feestdagen al opgegeven, maar Robert ten Brink bleek haar redder in nood.