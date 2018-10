Jan gaat helemaal Sound of Music en Lisa ontbijt met Gin Tonic

Alle ogen op Máxima: haalt ze dé Stuart-dia­mant uit koninklij­ke kluis?

16:08 Bij de gedachte aan het staatsbanket dat koningin Elizabeth dinsdagavond in Buckingham Palace aanbiedt aan koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan de harten van juwelenliefhebbers steeds sneller kloppen. De hoop is namelijk dat koningin Máxima de zogenoemde 'Stuart' diamant zal dragen in het gelijknamige diadeem van de 'huisdiamanten'.