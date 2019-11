Jan gaat volledig naakt en Patty ontvoert twee hondjes

Vrouw Arie Ribbens: Hij is nog steeds erg ziek, maar wel stabiel

13:58 De situatie van zanger Arie Ribbens (82) is stabiel. Dat heeft zijn vrouw Cea donderdag laten weten. ,,Arie is nog steeds erg ziek. Maar we maken er het beste van; elke dag is een cadeautje", stelt ze.