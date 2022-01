Jan Kooijman lanceert eerste single, EP Schemering komt later

,,Ik ben ontzettend trots om mijn eerste muzikale stappen nu te kunnen delen,” zegt Kooijman. ,,Overigens is er geen sprake van een carrièreswitch, ik blijf natuurlijk ook acteren.” Het feit dat dansers een relatief korte carrière kunnen hebben omdat het vak fysiek zwaar is, dwong Kooijman nieuwe wegen in te slaan. ,,Dat inzicht heeft me gemotiveerd om me ook in andere disciplines te blijven ontwikkelen.”

Dansfilmpjes

Elke track van zijn nieuwe EP zal wel worden vergezeld van een korte dansfilm, geproduceerd in samenwerking met jonge talentvolle choreografen. De begeleidende dansfilm bij de single Neem Me Mee is geproduceerd in samenwerking met de Belgische choreografe en danseres Sarah Mancini. Jan Kooijman is binnenkort ook te zien in de film Piece of My Heart van regisseur Dana Nechushtan, in de internationaal bejubelde dansfilm Coppelia en hij speelt de hoofdrol in Zomer in Frankrijk, die naar verwachting later dit jaar in première gaat.