Jan Kooijman maakt musicaldebuut: speelt hoofdrol in Pretty woman

Vraag niet: ‘hoe gaat het met je?’ en nog vijf tips om iemand met een depressie te steunen

Hoe ga je om met een dierbare die depressief is? In het boek Alles Goed? vertellen veertien duo's over de depressie(s) die zij samen meemaakten. De terugval is groter als de steun vanuit hun omgeving niet de juiste is. Zoals een partner die veel ongevraagd advies geeft, vaak boos reageert of simpelweg zegt: kom dat bed eens uit. Zes tips van twee ervaringsdeskundigen en van psycholoog Huub Buijssen.