Jan Kooijman verlangt naar kleine producties: ‘Ik voel me vaak niet op mijn plek’

,,Als ik nu naar mijn werk kijk, ben ik nog steeds bezig mijn plek te veroveren en op een bepaalde plekken een strijd aan het voeren”, aldus Jan. ,,Ik beschouw mezelf het meest als acteur, maar aan de andere kant voel ik me ook overal een beetje tussen vallen. Want ik ben geen danser meer, maar wel heel lang geweest. Dus voor veel acteurs ben ik nog steeds een danser maar als ik televisie maak word ik ook heel vaak gezien als een acteur die televisieprogramma’s maakt. Dus ik voel me heel vaak niet op mijn plek.”



,,Binnen het acteerwerk dat ik doe zou ik ook wel op heel andere vlakken willen werken”, vervolgt Jan, die jaren geleden bij het grote publiek doorbrak dankzij zijn rol in Goede tijden, slechte tijden. De acteur noemt het ‘een zoektocht’ en ‘soort worsteling’ om op andere plekken terecht te komen. ,,Ik merk gewoon dat ik heel erg gevraagd word en word ingezet in heel grote publieksproducties zoals films als Alles is zoals het zou moeten zijn. Dat is wel een leuke rol overigens, maar ik zou het te gek vinden om ook in andersoortige dramaseries of misschien kleinschaligere films te spelen.”