Jan Lammers: media en muziekwereld bashen prins Bernhard

Bernhard en de Dutch Grand Prix liggen onder vuur nadat de band Chef’special meldde dat de prins had gevraagd of de groep gratis wilde optreden bij de Formule 1 in Zandvoort. Volgens de DGP zijn er meer artiesten benaderd met dit verzoek. Davina Michelle, die het volkslied zal gaan zingen op 5 september, liet vrijdag weten dit alleen te doen als andere artiesten wel betaald worden.

Niet charmant

Verder vindt Lammers het ‘niet charmant’ dat de media naar zijn mening de feiten uit het oog verliezen als het gaat om Bernhard. ,,Bernhard is voor de media wat suiker en zout voor de voedselindustrie is”, aldus de sportief directeur. ,,Al die mensen die altijd praten over de pandjesbaas en de huisjesmelker. Omdat het lekker in de mond ligt en verkoopt. Kijk naar de feiten, wat er met ons gebeurt. Wij krijgen nul euro subsidie en moeten 315.000 mensen hosten. We krijgen een tegenslag van 10 miljoen te verwerken.”

Volgens Lammers is ‘het even een paar weken ongemak. Maar echt iedereen is onder de indruk dat we het grootste sportevenement in de Nederlandse geschiedenis neerzetten.’ Prins Bernhard liet vrijdag weten geen toelichting te willen geven op alle commotie. Hij liet alleen in een kort statement via RTL-presentator Humberto Tan weten dat hij de ophef betreurt en dat hij de brieven niet had moeten sturen. RTL liet weten dat de prins zelf niet aan tafel wilde komen zitten om tekst en uitleg te geven.