Jan Slagter dreigt met boycot Televizier Ring: ‘Tijd dat AvroTros wakker wordt’

Jarenlange strijd

Het is niet de eerste keer dat Slagter teleurgesteld is of boos is op de Televizier Ring verkiezing. Hij ergert zich al jaren aan de in zijn ogen onjuiste stemprocedure. In 2015 boycotte de omroep MAX-baas de show al door zijn uitnodiging terug te sturen. Hij kon zich dat jaar niet vinden in de nominaties. Een jaar later, 2016, was hij ‘enorm teleurgesteld’ om het mislopen van een nominatie van Heel Holland Bakt. Dat programma werd in 2017 ook niet genomineerd, waardoor Slagter opnieuw uithaalde naar de Ring: ‘Het is een tekortkoming van de verkiezing dat het niet openstaat voor verandering’.