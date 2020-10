Jan Slagter trots op vijftien jaar Omroep MAX: ‘Iedereen verklaarde me voor gek’

Omroep MAX is al vijftien jaar niet meer weg te denken van de Nederlandse televisie. Hoewel weinig mensen geloofden in een ouderenomroep, zag omroepbaas Jan Slagter er meteen iets in.

,,Iedereen verklaarde me voor gek toen ik ermee begon”, herinnert Jan Slagter zich nog van het moment in 2002 toen hij de omroep oprichtte. ,,Mensen zeiden: waarom moet er nou een specifieke omroep voor ouderen komen? Die kijken al naar de publieke omroep. Maar ik heb er altijd in geloofd, in het denken in doelgroepen in plaats van in zuilen, zoals vroeger.”

In die vijftien jaar is een reeks aan succesvolle tv-programma’s voorbij gekomen, waaronder Dokter Deen, Groeten van MAX, Sterren op het doek, Bed & Breakfast, We zijn er bijna en Heel Holland bakt, die lang niet alleen bij ouderen populair zijn. ,,Ik denk dat wij goed luisteren naar wat de kijker wil”, zegt Slagter over dat succes. ,,Ik maak niet datgene wat ik zelf wil zien. Die fout wordt in Hilversum nog wel eens gemaakt. Maar ik denk meer: wat wil jij eten? Goed, dan maak ik het voor je. Dat is een andere manier van denken. En dat jongeren ook kijken, is een mooie bijvangst.”

Des te onbegrijpelijker vindt hij het dat de programma’s van Max bij het Televizier-Ring Gala niet aan bod komen. Volgens hem is de manier waarop de winnaars gekozen worden –het online stemmen- ‘oneerlijk’. ,,De Televizier-Ring is een Instagramprijs geworden”, zei Slagter tegen deze site na de uitreiking afgelopen van donderdag, waarbij Tim Hofman als grote winnaar uit de bus kwam en de Gouden Televizier-Ring naar zijn programma Over mijn lijk (BNNVARA) ging. ,,Dit kun je niet meer de publieksprijs noemen”, aldus Slagter.

Jubileumuitzending

Inmiddels heeft hij het vizier weer volledig gericht op de mijlpaal van Max. De omroep staat dit hele jaar stil bij het jubileum. ,,De bedoeling was om het groots te vieren met onze leden, de kijkers en de luisteraars. Er stonden in het hele land activiteiten gepland maar die gaan helaas niet door. Dat schuiven we door naar 2021. Dan doen we het nog eens dunnetjes over.”

Wel wordt er in een speciale uitzending maandag van Tijd voor MAX aan de hand van bijzondere fragmenten teruggeblikt. Ook een aantal presentatoren schuift aan, onder wie André van Duin, Huub Stapel, Janny van der Heijden en Özcan Akyol.

