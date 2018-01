Jan Smit bij wijze van grap uur lang in Duitse lift vastgehouden

Nadat de mannen door waarschijnlijk een liftmonteur uit hun benarde positie werden bevrijd , werd hun verteld dat het om een grap ging. ,,Na dik een uur in de lift te hebben vastgezeten werd ons doodleuk verteld dat alles is opgenomen met een verborgen camera'', twitterde Smit. ,,Meestal ben ik degene die zulke grappen uithaalt.'' Onduidelijk is vooralsnog waarover de drie spraken terwijl de liftdeuren in het RTL-gebouw gesloten waren en ze nog dachten dat er echt sprake was van een technische storing. Een deel van wat werd gefilmd is door het trio op Facebook (zie onder) gezet.



Smit was de afgelopen tijd te zien in het nieuwe, van origine Vlaamse, AVROTROS-programma Sorry voor alles waarin onbekende Nederlanders een maand lang door vrienden en acteurs voor de gek worden gehouden. Naderhand worden ze nietsvermoedend naar een tv-studio gebracht en geconfronteerd met het feit dat alles opzet was en werd geregistreerd met camera's.