Jan Smit: Gezondheid gaat boven alles

Jan Smit, één van de drie presentatoren van het festival, laat weten: ,,Het Eurovisie Songfestival gaat dit jaar niet door vanwege het Corona Virus. Dat heeft de EBU vandaag besloten. Gezondheid gaat boven alles! Ik begrijp dat elke maatregel die nodig is, wordt getroffen. Zo ook deze...” Ook denkt de zanger dat het volgend jaar alsnog goed gaat komen in Rotterdam. ,,Ga er persoonlijk van uit dat we volgend jaar alsnog kunnen knallen in Rotterdam! Wordt ongetwijfeld vervolgd.”

Nikkie de Jager, beter bekend als Nikkie Tutorials, zegt: ,,Met veel moeite moet ik zeggen dat Eurovision 2020 uitgesteld wordt. In een wereld waar muziek ons verbindt, is veiligheid nu het belangrijkst. Ik hoop jullie te zien in 2021!” Nikkie zou via de onlinekanalen van het songfestival verslag doen van het event. Cornald Maas, die het evenement van commentaar voorziet, laat weten: ,,Helaas - het is niet anders, en het was onvermijdelijk gezien de ernst van het coronavirus.”