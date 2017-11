Jan Smit haalt Vlaamse tv-hit 'Sorry voor alles' naar ons land

In Vlaanderen is de tv-show met de verborgen camera al een groot succes. Het Vlaamse programma dingt dit jaar zelfs mee naar een International Emmy Award.

In Sorry voor alles wordt iemand een maand lang gevolgd met een verborgen camera en in bizarre situaties gebracht, zonder dat hij of zij er zelf iets van af weet. Vrienden en familie zitten allemaal in het complot. Zo kan iemand een hoofdrol spelen in de nieuwe videoclip van Wolter Kroes zonder dat zelf te beseffen. Of iemands interieur blijkt onderdeel te zijn van een expositie in het Groninger Museum.