Jan Smit heeft sprongen gemaakt na burn-out: ‘Ik ben nu een stuk rustiger’

Thorn is de eerste non-binaire acteur in Nederland­se speelfilm: ‘Ik heb die zichtbaar­heid gemist’

22 maart Een primeur in het Nederlandse filmlandschap: Thorn Roos de Vries is de eerste non-binaire acteur die een rol heeft weten te bemachtigen in een Nederlandse speelfilm, namelijk ANNE+, in navolging van de succesvolle NPO-dramaserie. Een overwinning voor Thorn en de LGBTQ-community, maar vooral ook noodzakelijk. ,,Ik heb zelf die zichtbaarheid gemist, daardoor heb ik best wel laat woorden kunnen geven aan mijn gevoel om te beseffen dat non-binair zijn echt een ding is.”