Jan Smit verzette zich tegen keuze voor Mia en Dion als songfestival-act; niet langer in de selectiecommissie

Verdeeld

Toen de selectiecommissie afgelopen najaar moest beslissen wie er namens Nederland zou meedoen aan het Eurovisie Songfestival in Liverpool, bleken de zes leden verdeeld. Smit verzette zich als enige tegen de keuze voor Nicolai en Cooper en voelde zich niet langer op zijn plaats in de commissie. In Liverpool verzorgt hij over drie weken wel het commentaar tijdens het songfestival.

Opvallend genoeg sprak AvroTros in november in de persverklaring nog over een unaniem besluit van de selectiecommissie, waarbij ook nog eens werd benadrukt hoe blij de leden met hun keuze waren. De song had ‘grote indruk gemaakt op de voltallige selectiecommissie’, stond in de verklaring. Directeur Van Stade werd daarbij nog geciteerd: ‘De selectiecommissie was, unaniem, zeer te spreken over hun song waarin hun stemmen prachtig samenkomen’.