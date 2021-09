Jandino Asporaat stopt tour vanwege coronapas: ‘Ik kan hier niet aan meewerken’

‘De keuze om mijn hele theatertour te annuleren totdat ik weer voor iedereen kan spelen, is geen makkelijke keuze. Zowel emotioneel niet, als financieel niet’, schrijft hij vandaag in een bericht op Instagram. ‘Ik kreeg een brief van een dame, waarin stond: Lieve Jandino, ik heb kanker en ga op dit moment door een zware chemokuur. Al zou ik het willen, ik zou dat vaccin niet kunnen nemen.’

‘Mijn immuunsysteem is te laag en ik krijg ook geen QR-code. Mijn leven is al zwaar, moet ik echt elke keer wanneer ik iets leuks wil doen om het leven nog dragelijk te maken, zo’n stok in mijn neus doen?’ citeert hij verder. De brief heeft Asporaat geraakt. ‘Ik besloot: ik kan hier niet aan meewerken. Ik ben met mensen gaan praten die al gevaccineerd zijn en die zeiden: die prik neem ik, maar ik ga niet meewerken aan een tweedeling in de samenleving. Want dat is wat aan er de hand is en dat weet iedereen.’

Quote Je moet niet boos worden op de entertai­ners, het systeem is het probleem Jandino Asporaat

Flinke klappen

Asporaat schrijft ook dat de keuze om zijn tour te cancelen niet makkelijk is. Hij heeft een bedrijf met ‘fantastisch personeel’ dat de afgelopen anderhalf jaar een aantal flinke klappen heeft gehad. Toch blijft de comedian erop vertrouwen dat dit zijn beste jaar ooit wordt. Over zijn laatste show schrijft hij: ‘Gisteren was dus geen einde, maar juist een nieuw begin. Twee keer een uitverkocht Ahoy met mijn familie, vrienden en jullie die mij zo dierbaar zijn.’

Hij sluit zijn bericht af met de boodschap dat hij iedereens keus begrijpt en respecteert, waarmee hij doelt op collega’s die wel door blijven spelen. ‘Ik wil ook dolgraag spelen. Maar iedereen maakt zijn persoonlijke afweging. Je moet niet boos worden op de entertainers, het systeem is het probleem. Het laatste wat we nodig hebben is dat wij met elkaar ruzie gaan maken en vingers wijzen. Gevaccineerd tegen ongevaccineerd: Stop dat!!! Dat is de verdeel- en heerstactiek. Iedereen strijdt op zijn of haar manier. De macht is echt bij het volk, vergeet dat niet.’

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: