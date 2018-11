Jandino pakt uit met grootste première Bon Bini 2

fleetwood mac Go your own way: beter of niet?

16:08 Wat gaaf, Fleetwood Mac sluit volgend jaar Pinkpop af! Maar zonder frontman Lindsey Buckingham, die eerder dit jaar uit de band werd gemieterd. Is het optreden zonder hem nog wel wat waard? Radiomaker en muziekkenner Erik de Zwart over Fleetwood Mac en andere bands die in een gewijzigde samenstelling verder toerden – met wisselend succes.