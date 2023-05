Jane Fonda (85) acteert en protesteert er nog lustig op los: ‘Durf in het diepe te blijven springen’

interview BN’ers bij Even tot Hier schrijven geen letter mee: ‘Niet alle artiesten durven dat aan’

Met steevast een miljoenenpubliek, een AD Media Prijs, Gouden Televizier Ring en binnenkort Ere Zilveren Nipkowschijf op de schoorsteenmantel, beleeft Even Tot Hier zijn hoogtepunt. Vijf vragen aan de makers. ,,Het lijkt me wel wat om bijvoorbeeld Madonna of Stromae in de show te hebben.”