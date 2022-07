Jane the Virgin-actrice Gina Rodriguez is zwanger

,,Deze verjaardag is anders”, schreef Rodriguez bij een video waarin beelden van de actrice en LoCicero elkaar afwisselen en zij uiteindelijk samen te zien zijn met een positieve zwangerschapstest. Op de achtergrond klinkt het nummer You Are The Reason van de Britse zanger Calum Scott.

Rodriguez brak wereldwijd door met haar hoofdrol in de serie Jane the Virgin. In de serie speelt zij een maagd die per ongeluk zwanger raakt door een medische fout van haar gynaecoloog. De komische dramaserie liep van 2014 tot 2019. In 2015 ontving Rodriguez een Golden Globe voor haar rol in de reeks.