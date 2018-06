Janne Schra komt met nieuw album OK

De nieuwe liedjes gaan over verlangens, veranderingen en reizen. Paris Syndrome gaat over in je eerste autootje rijden naar Parijs, de stad van de liefde. New Orleans gaat weer over beschonken zijn in de Amerikaanse stad. De nummers zitten vol nostalgie en wisselen af tussen pop en jazz, langzaam en vlug. De titel van het album verwijst naar het einde van een onstuimige tijd, waar alles weer 'ok' is.