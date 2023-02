Janny van der Heijden geopereerd aan melanoom: ‘Werd weggestuurd bij huisarts’

Janny van der Heijden (68) is behandeld aan een melanoom op haar neus. Dat vertelt ze in haar column in het tijdschrift Nouveau . De Omroep Max-ster deelt het nieuws omdat ze door haar huisarts weg werd gestuurd. ‘Niet elk signaal is een noodsignaal, maar wel een aanwijzing dat je op moet letten.’

Van der Heijden ging twee weken geleden onder het mes, maar de uitslag van het onderzoek liet lang op zich wachten. Toen kwam er uiteindelijk toch slecht nieuws voor het jurylid in Heel Holland Bakt. Het plekje op haar neus bleek een melanoom te zijn en ze moest opnieuw onder het mes. Hechten was niet mogelijk, dus moest er een huidtransplantatie komen.



Ze legt uit waarom ze dit nieuws deelt in haar column. ‘Niet om medelijden of aandacht op te roepen, maar om je op het hart te drukken je gevoel te volgen. Je niet te laten wegsturen. Wat in mijn geval bij de huisarts wel gebeurde: de ‘vlek’ op mijn neus werd weggewuifd. Pas weken later drong ik bij een vervanger aan op een doorverwijzing, omdat ik hem weg wilde hebben.’

Dankbaar

Vertrouw op je gevoel, is de boodschap van Van der Heijden. ‘Rare verkleuringen bij een moedervlek, veranderd toiletbezoek, een knobbeltje of deukje in je borst, het zijn signalen die een serieuze benadering vragen. Wees alert op je lijf. Niet elk signaal is een noodsignaal, maar wel een aanwijzing dat je op moet letten.’

Inmiddels is Van der Heijden, die haar dankbaarheid uitspreekt voor de goede zorgen in het ziekenhuis, opnieuw geopereerd. ,,Er is een huidtransplantatie vanuit mijn nek gedaan, er zitten nu geen foute cellen meer op mijn neus. De wonden zijn herstellend. Ik heb er alle vertrouwen in dat het verder hierbij blijft en dat ik over een tijdje mijn littekens en nieuwe stuk huid met make-up kan verzachten.”

