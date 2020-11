Janny van der Heijden had bijna-doodervaring: ‘Ik hoorde dat ik het niet zou halen’

Hoewel ze alles kon horen en dus meemaken, had ze geen reactie. ,,Het moment dat ik op de intensive care terechtkwam, was er alleen maar pijn. Mijn lijf stond in een soort paniekstand. Ik keek als het ware naar mezelf en was ik bijna op die overgang was van inderdaad gaan. Dat is wat men dan een bijna-doodervaring noemt.”



Janny voelde op dat moment ondanks de ontstekingen geen pijn. ,,Daar was nog alleen maar een ultiem vrede gevoel. Ik had ook berusting met het feit dat ik zou gaan. Ik ben een enorme moederkloek en ik wist natuurlijk dat ik kinderen achter zou laten. Die emotie was er niet. Op het moment dat ik weer terug kwam in mijn lijf, om het zo te zeggen, was die pijn er weer. Hing ik half uit bed en was ik mij bewust van alles. Het is alsof je van een afstand naar jezelf kijkt zonder emotie, zonder gevoel.”