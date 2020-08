‘Jaren zestig setting werkt perfect in The Umbrella Academy’

Podcast BingewatchersHet tweede seizoen van The Umbrella Academy is deze week de tip van de week in de podcast Bingewatchers . ‘Iets minder Ellen Page (bekend van de film Juno ) en iets meer Aiden Gallagher (number Five) en Robert Sheehan (Klaus) doet de serie goed en maakt het tweede seizoen misschien zelfs beter dan het eerste.’

Dat de serie zich dit seizoen afspeelt, is volgens Bingewatcher Kevin Goes alleen maar beter: ‘Sektes, rassenconflicten, homoseksualiteit, het komt allemaal aan bod. Maar het blijft bovenal een komische serie: ze weten dat ze weird zijn en zijn ook goed in dat weird zijn.’

Years and Years

Charlene van Bingewatchers is deze week gegrepen door de Britse dramaserie Years and Years met Emma Thompson (Harry Potter, Love Actually). In deze serie volg je een doorsnee Brits gezin, tussen 2019 en 2034. Emma Thompson speelt een populistische politica, die steeds meer macht krijgt. Volgens Charlene een goede inkijk in hoe de wereld beetje bij beetje kan veranderen.

Verder worden in deze aflevering Warrior Nun, Cursed, Derry Girls en The Politician uitvoerig besproken en is er nieuws over Ren & Stimpy, Who’s the Boss en Disney+.



Aflevering 1 van het tweede seizoen van Bingewatchers is ook te beluisteren via Spotify, Apple podcast en Stitcher, waar je je ook gratis kunt abonneren en zo nog alle afleveringen van seizoen één terug kunt luisteren.

Volledig scherm Robert Sheehan als Klaus Hargreeves in The Umbrella Academy © CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX

Volledig scherm Charlene Heezen en Kevin Goes van de podcast Bingewatchers © AD