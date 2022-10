Jarige Kim Kardashian in volle glamour naar goedkoop burgertentje nadat privéjet moet omkeren

De bedoeling was dat Kim met zus Khloé, moeder Kris en een groep vriendinnen naar Las Vegas zou afreizen. Er stond een concert van zanger Usher op het programma, evenals een bezoek aan het chique restaurant Carbone. Maar dat ging niet door. Het gezelschap was al onderweg in de privéjet van Kims halfzusje Kylie Jenner toen ze te horen kregen dat het toestel niet kon landen. Er waren windstoten van wel 100 kilometer per uur, aldus TMZ.

En dus begaf de groep zich naar fastfoodketen In-N-Out Burger, waar je voor een paar euro een heel hamburgermenu krijgt. Kim en co waren alvast gekleed op Vegas, dus zo stond ze ineens met niets meer dan een glimmende broek en dito bikinitopje aan de toonbank. ‘Ik moest een boa pakken om mezelf te bedekken’, aldus Kim op Instagram. Khloé was ondertussen gehuld in een doorschijnend catsuit.

Volledig scherm Kim Kardashian bestelde een hamburger. © Instagram Stories Kim Kardashian

Hoewel de filmploeg van The Kardashians mee was, lijkt het erop dat ze het restaurant niet hadden afgehuurd en er dus ook ‘gewone’ eters zaten. De Kardashians hebben hun vette bek alleen niet voor hun neus genuttigd, maar in een feestbus.

Volledig scherm Kim Kardashian hoopte naar Las Vegas te gaan en genoot alvast in een privéjet. © Instagram Stories Kim Kardashian

De Vegas-reis had het tweede deel van Kims verjaardagsfestiviteiten moeten worden, nadat ze eerder een ingetogen feestje gaf in Calabasas voor slechts een paar vrienden en familieleden, onder wie Kourtney Kardashian en Kendall Jenner.

Al met al is haar verjaardag alsnog een kostbare bedoening, want haar huis stond vol prachtige bloemstukken en in de privéjet waren er taartjes met haar hoofd erop, een cocktailmenu en ontelbare jello shots, oftewel alcoholshotjes in gelatine-achtige vorm. Haar bekende familie feliciteerde haar ook publiekelijk op Instagram:

