Jarige Sylvie zit aan de grond en Roxeanne baalt van doodenge smaak zoontje

Marieke Elsinga moet in thuisquarantaine haar maatje Mattie missen, maar gelukkig heeft ze haar kattie nog.

Dansfanaat en amateurfilosoof Timor Steffens wijst bewonderend naar zijn brein na z’n nieuwste inzicht: glazen zijn niet halfvol of -leeg, maar hervulbaar .

Veel mensen vinden dat het half-Nederlandse supermodel Gigi Hadid niet zou misstaan in een museum, maar qua afdeling is het nog even zoeken.