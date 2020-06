Jason Mraz doneert opbrengst nieuwe plaat aan Black Lives Matter

André Rieu: ‘Na één seconde herken ik al de stem van Vera Lynn’

18:59 Als André Rieu in Engeland We’ll meet again van Vera Lynn op zijn viool speelt, is het slot elke keer weer emotioneel. ,,Dan gaat iedereen staan om mee te zingen. Ik krijg daar zelf ook tranen van in mijn ogen. Een icoon is niet meer onder ons.”