Jasper doet mee aan Expeditie ‘Hobbitson’ en Dennis tovert foto’s uit de oude doos

Simon Keizer heeft inmiddels de leeftijd bereikt waarop er grijze haren op zijn hoofd groeien. Hij is nu flink in dubio over of hij die bij gaat kleuren of niet.

Jasper Demollin doet naast Expeditie Robinson dit jaar ook mee aan een ander soortgelijk programma, speciaal voor de wat kleinere Robinsons onder ons.

Dennis Weening tovert foto’s uit de oude doos en post dit schattige kiekje van zijn dochtertje Charlie.

Tygo Gernandt maakt ook op de set van De piraten van hiernaast nog even tijd vrij om zijn bovenlichaam bij te bruinen in de zon.

De zus van Patricia Paay blaast vandaag 69 kaarsjes uit, dus het is tijd voor een sentimenteel berichtje.

Sylvie Meis is weer eens op een paradijselijk oord. Vanaf Mallorca deelt ze een kiekje waarop ze voor de verandering een zomerjurkje draagt.

Een nieuwe fase in het leven van Frans Duijts. Zijn dochter steekt de grens over, ze gaat niet naar Frankrijk of Duitsland, maar gaat studeren in België.

Miljuschka Witzenhausen dacht vandaag: wat is er nou lekkerder dan je tanden zetten in een kippetje? Het resultaat is te zien op de foto.

Nee, niet alleen Expeditie Robinson is de reden dat acteur Loek Peters tegenwoordig met een killerbody rondloopt waar Fajah Lourens nog jaloers van zal worden.

Het nieuwe tv-seizoen is van start gegaan, maar RTL-zenderbaas Peter van der Vorst doet daar nog behoorlijk mistig over.

Nu de scholen weer begonnen zijn, deelt Marieke Elsinga een jeugdfoto van zichzelf uit groep 6. Dat zullen lange kringgesprekken zijn geweest!

Paniek bij Anouk de Mol nu Johnny de Mol aan zijn eigen talkshow begint. Gelukkig is er overal een hulpboek voor!

Volledig scherm MARKENBINNEN, 26-08-2021, Fort Markenbinnen Persdag Expeditie Robinson 2021 opo Fort Markenbinnen FOTO: Brunopress/Patrick van Emst Op de foto / On the photo: Jasper Demollin © Brunopress