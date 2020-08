Jawsh 685 en Jason Derulo voor de derde week op nummer 1 in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 33. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 6 zittenblijvers, 14 zakkers en 17 stijgers.

JOLIE NANA- Aya Nakamura

Precies twee jaar geleden kwam er voor het laatst een Franstalig nummer binnen in de Top 40. Zo was Djadja toen, op 18 augustus 2018, op nummer 17 de hoogste binnenkomer. Een week later stond Aya Nakamura op de eerste plaats van de Top 40. Vorig jaar bleef Copines steken in de Tipparade maar dit jaar keert de 25-jarige zangeres terug in de lijst met Jolie Nana – nieuw op nummer 39.

KINGS & QUEENS- Ava Max

Sinds vorige week staat Ava Max met twee hits tegelijk in de Top 40. Salt bereikte een maand geleden op plek 19 de hoogste positie en deze week staat Salt op nummer 22. Salt is dan ook de eerste Top 40-hit van Ava Max die niet in de top 10 lijkt te gaan komen. Deze week is de track zelfs ingehaald door Kings & Queens die dat wel doet. De ex-Alarmschijf was vorige week al de hoogste nieuwe en deze week klimt Ava er 17 plaatsen mee. Kings & Queens is haar vierde top 10-hit – op nummer 10.

WATERMELON SUGAR- Harry Styles

Banana van Conkarah en Shaggy staat inmiddels voor de achtste week in de top 3, deze week wel op de laagst mogelijke plek want het Jamaicaanse duo zakt een plekje... naar nummer 3. Ondertussen presteert Harry Styles deze week iets wat met One Direction niet is gelukt en wat ook de leden van die groep afzonderlijk nog niet voor elkaar kregen: Harry Styles heeft een nummer 2-hit te pakken. Na drie weken op nummer 4 en twee weken op nummer 3 kruipt Styles richting die felbegeerde nummer 1; deze week staat Watermelon Sugar op nummer 2.

SAVAGE LOVE (LAXED – SIREN BEAT)- Jawsh 685 & Jason Derulo

Dat Jason Derulo de smaak van social media te pakken bleek vorige week toen hij in een filmpje met een golfclub bij Will Smith zijn voortanden aan diggelen sloeg. Grapje natuurlijk... Savage Love (Laxed – Siren Beat) was zijn vorige succes op social media en het resultaat daarvan zien we deze week opnieuw want de hit van Jawsh 685 en Jason Derulo staat voor de derde week op nummer 1.

