‘Je moet aanvoelen wanneer je je mond moet houden’

Marc van der Linden belandde na val in coma: ‘Het ging heel slecht met me’

14 september Marc van der Linden (50) was vanavond in RTL Boulevard openhartig over zijn ziekenhuisopname in juli van dit jaar. Het ging heel slecht met de royaltyverslaggever, geeft hij aan. Na een val in zijn huis belandde hij in een coma. ,,Voor mijn familie was het heel zwaar.”