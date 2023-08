Je zal maar Pieter Omtzigt zijn en je nek uitsteken omdat je het land wilt verbeteren

B&B vol vuur Ach Petri, wat zou jij opknappen van de Portugese bejaarden­soos

Bij de één is er een heet avondje, bij de ander een knetterende ruzie en bij de volgende eindigt de zoektocht naar liefde hooguit in een warme vriendschap. RTL-programma B&B vol liefde houdt ons deze zomer aan de tv gekluisterd. In B&B vol vuur blikken we elke week terug én vooruit.