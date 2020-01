Jean Paul Gaultier stopt als modeontwerper

Frans Bauer dankt hit met rapper Donnie aan kinderen: ‘Ik had toch 1,5 week vrij’

18:55 Het is een samenwerking die niemand had zien aankomen: volkszanger Frans Bauer (46) met rapper Donnie (25). Vrijdag bracht het bijzondere duo hun hit Geen centen maar spullen uit. Hit ja, want het nummer knalde op 1 in de hitlijst van iTunes in het genre hiphop/rap. Dat terwijl de zanger nooit het plan had om met een rapper te werken. ,,Ik had anderhalve week vrij en dacht, waarom niet?”