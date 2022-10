Jeff Bridges doet bijna alles goed

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag een serie met Jeff Bridges uit The Big Lebowski.

The Old Man Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Dramaserie (Disney+)



Het weerzien met Jeff Bridges (72) doet deugd. Twee jaar geleden werd bij de Amerikaanse acteur (vooral bekend van The Big Lebowski) lymfeklierkanker geconstateerd. Hij was toen al enige tijd bezig met de serie The Old Man, waarin hij een CIA-agent in ruste vertolkt. Ook liep hij nog een zware coronabesmetting op.

De makers besloten om The Old Man in te korten. In plaats van tien afleveringen zijn er nu zeven gemaakt. Maar er zijn serieuze plannen voor een tweede seizoen.

Bridges speelt de titelrol in The Old Man. Hij is een weduwnaar, woont op het platteland samen met twee rottweilers die hij tot in de perfectie heeft gedresseerd. De honden komen hem goed van pas als hij in zijn veilige thuishaven wordt lastiggevallen door CIA-agenten die hem willen uitleveren.

Wat, hoe en waarom blijft lang duister. Waarom zou de Amerikaanse geheime dienst een van zijn eigen mensen, ook al is hij gepensioneerd, overdragen aan een buitenlandse partij? De oorlog in Afghanistan schijnt de sleutel tot dit mysterie te zijn.

De eenzame en kwetsbare oude man staat nog zijn mannetje. Zijn jongere opvolgers schakelt hij na uitputtende gevechten uit, met hulp van zijn vechthonden. Uiteindelijk wordt ook de FBI ingezet om de voortvluchtige oldtimer in te rekenen.

Over de geloofwaardigheid van The Old Man valt te twisten. Bridges is gezien de lichamelijke gesteldheid van zijn personage wel heel erg inventief en daadkrachtig. En zijn mysterieuze telefoontjes met zijn dochter lijken meer over zijn eigen gemoedsgesteldheid te gaan. Beeldt hij zich alles in?

Zodra het raadsel van de CIA-rebel steeds meer opklaart, verliest de serie aan originaliteit en dreigt voorspelbaarheid. Maar Bridges maakt veel goed. Als ruwe bolster weet hij te overtuigen, als vechtmachine minder, maar zijn monologen zijn uitmuntend en innemend.

Blader hier in onze database met series:

